薔薔長期有便祕問題，讓她囤近10年的便祕藥。（年代提供）

現任T1聯盟台啤酒英熊總經理的哈孝遠，與空姐老婆瑄瑄維持近5年婚姻，兩人時常連袂出席綜藝節目相互鬥嘴。哈孝遠近日登上年代《樂活so much》節目，坦承自己有漏尿情形出現，最慘還曾因為憋不住尿意，不小心在老婆面前尿失禁，並表示事後「老婆對我的尊重也少了很多」。

哈孝遠節目中分享國小時期曾與朋友比賽上廁所誰尿得比較遠，並驕傲表示「每一次冠軍都是我」而有「哈尿遠」的封號，距今10年前的內視鏡檢查，也曾被醫生誇獎「攝護腺很漂亮，是王陽明等級」相當健康，但10年後卻有夜尿、頻尿、漏尿、滴尿等情形找上門，不僅外景節目中曾被別人發現褲檔處有明顯尿痕外，最慘經歷是開車載老婆回家時，突然感受到一股強烈尿意湧上，最後因為停車場電梯等太久，憋不住尿意而在老婆面前尿失禁！這件糗事讓哈孝遠感嘆：「感受到尿意到尿失禁前後花不到3分鐘時間，自從那次之後，我也發現老婆對我的尊重也少了很多」，屢次失禁問題讓他崩潰喊：「真的好可怕！醫師你幫幫我！」

同樣有難言之隱的還有藝人薔薔，每次飛往日本都習慣從藥妝店購入大量用品，她在節目中坦承自己因為長期有「便祕問題」，所以習慣囤積便祕藥，一囤就囤近10年藥量，讓主持人驚訝問：「這可以放這麼久嗎？」，薔薔回應：「便祕藥我要每天吃，我不能一天沒有它！」，生機專家則建議薔薔藥品類大概只能囤約3年左右，囤放太久當心有健康疑慮，讓薔薔自嘲「我喜歡讓它加強效果，能拉越多越好！」。此外薔薔也不藏私分享幾項日本藥妝好物，像是旅行用的洗臉粉和攜帶型的美容儀器，也向大家推薦她愛用的私密處藥膏，可以解決悶熱搔癢問題，並表示這「男女通用！」一番話讓現場來賓笑翻。更多精彩內容，請鎖定年代MUCH38台、壹綜合台MOD312台周一至周五下午4點《樂活so much》。