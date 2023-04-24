為推廣在地玻璃工藝，新竹市政府推出「新竹市玻璃工藝博物館教具箱」教學，結合108課綱，設計「玻璃產業歷史」、「生活玻璃」及「藝術玻璃」3大教學主題，讓學童輕鬆認識玻璃工藝，不只為課程增添樂趣，亦打開學童的玻璃異想世界。

文化局長錢康明表示，此次的玻璃教具箱課程，盼讓在地學子對新竹玻璃文化更增認識與了解，讓玻璃藝術的種子向下扎根。

他說，為落實市長高虹安「新竹好學」的施政理念，並深耕城市文化教育，市府與工藝師合作開發國中課程推廣玻璃工藝，辦理微波窯燒製玻璃工作坊、讓行動教具箱走進國中校園，更豐富學生的學習視野，讓孩子能夠邊玩樂也邊學習。

而除了教具箱內的玻璃全套教具，市府另設計教案與學習單，並備有教具箱介紹影片，有利教師作多元豐富的教學與展示，增加課堂趣味，學生透過手作體驗，也能增進學習力與專注力。

文化局補充，文化局共有25組教具箱，歡迎對教具箱有興趣的教師踴躍申請借用，共同加入新竹玻璃工藝推廣的行列。借用教具箱詳情可至「新竹．城市博物館」網站查詢，也可電洽新竹市玻璃工藝博物館(03)5626091分機63徐小姐。