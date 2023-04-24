泰國央行表示，2023上半年景氣有雜音，但當地經濟今年還是可望成長3.6%。同時，2023年前6個月的出口應會較2022年同期減少7.1%，但下半年有機會反轉為成長4.2%。

身為東南亞第2大經濟體的泰國，復甦腳步較同區其它國家慢一點，不過，之前3年流失的全球觀光客卻回流迅速，泰國政府也預估，今年至少將會有2800萬旅客訪泰。

至於泰國總體通膨在3月時已降至2.83%，預計2023上半年平均為3.3%，下半年降至2.5%。3月時，泰國央行已把當地基準利率上調25個基本點，也就是升息1碼，以抑制通膨上漲。

泰國央行預計將在5月31日，再次舉行既定政策利率會議，在當地經濟成長似乎沒有受到影響之下，應該還會進一步升息。自去年8月以來，泰國央行已將主要利率上修125個基本點，也就是升息5碼，增幅低於許多區域內國家。

CPI是泰國1倍左右的新加坡，3月整體物價年增5.5%。不過，若不計入私人道路交通以及住宿成本的話，核心CPI年增5%，低於2月年增5.5%，也比預估值5.1%稍低。

新加坡最新的通貨膨脹，是由服務、食品、零售以及其它商品所推升的。4月初，新加坡央行曾說，當地核心CPI將在未來幾個月都位居於高檔區，但2023下半年預估慢慢下滑，並在今年底大幅減少。