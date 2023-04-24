民眾黨主席柯文哲為備戰2024總統大選訪美，並接受美媒《美國之音》專訪。他針對兩岸局勢發表諸多看法，他認為，民進黨和中共把局面弄僵，雙方談話停滯，但自己是美中台都能忍受的人物，是「最大容忍數」。

柯文哲說，他和美國前國務卿蓬佩奧會面時，對方曾說台灣不必過於「政治掛帥」，並認為我國訪美時最好帶著企業，因為經濟仍是最根本的基礎。他也強調，美方再三保證不會介入台灣的選舉，會保持中立，但由於民眾黨在台灣社會上有20％的支持度，且年齡層集中在45歲以下，所以美方也很想知道台灣年輕人的想法，他和美方在這方面交換許多意見。

至於兩岸關係緊張，柯文哲也強調美方已針對台海戰爭做過所有兵棋推演，但他認為台陸關係需理性務實地面對，就像美國國務卿布林肯稱美對中策略為「可以合作的時候合作，需要競爭的時候競爭，必須對抗的時候對抗」，這也適用在台灣的兩岸策略。

柯文哲指出，台海戰爭與俄烏戰爭有諸多不同，像是台灣海峽的天然地形使得運輸困難，而俄國對烏克蘭發動侵略一年多，俄羅斯總統普丁竟然還沒下台，讓他蠻驚訝，因為他認為如果台海戰爭拖到2周，習近平會不同；他認為，俄烏戰爭帶來的教訓或讓習近平更謹慎，但習更經不起失敗。

談到兩岸溝通，柯文哲表示，在華人世界裡「面子」是很特殊的文化，現在中國大陸覺得跟民進黨談是很沒面子的事，後面就很難談，一旦進入僵局就很難解。他說，民進黨跟中共最大的問題就是把現今局面搞成僵局，其實共產黨也不敢跟民進黨談，才會設先決條件，民進黨根本不會接受。

柯文哲認為，自己跟中國大陸沒有那麼大的衝突，他在從政經驗裡，往往外界是不滿意，但可以忍受，要美中台三方都能接受非常困難，應是要讓三方都能忍受，而他就是是美中台各方都可以「忍受」的人物，是「最大容忍數」。