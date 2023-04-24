韓國女星宋智孝才宣布簽入經紀公司「UZUROCKS」半年，豈料近日爆出勞資糾紛，除了欠薪長達2個月，還要10多名員工主動辭職，甚至連藝人的片酬、廣告代言等收入均沒有結清，24日宋智孝方罕見動怒宣布解約，並強調會針對拖欠薪資部分提出告訴，經紀公司也火速道歉回應了。

根據韓媒《體育首爾》報導，「UZUROCKS」未替部分員工加保韓國四大保險的勞保、健保，還積欠薪水2個月，另有擔任藝人經紀人的員工，3個月以來代墊保母車油錢、餐費等相關活動支出，公司現更以經營困難為由，約談10多名員工，要求主動辭職。

宋智孝方24日向韓媒《每日經濟新聞》證實：「宋智孝於14日已向UZUROCKS娛樂通知終止專屬合約，這是事實。」其原因在於公司拖欠薪資還辭退員工，導致雙方信任破裂，才決定提出訴訟。而UZUROCKS娛樂稍早也緊急道歉：「由於公司在初期企業娛樂業務的急速擴張，未能確實關注應該提供給所屬演員的細節和重要事項，對於許多支持和支持我們現有業務的人們帶來的困擾，我們表示歉意。」

事實上，南韓41歲女星宋智孝以雜誌模特兒身分出道，在戲劇領域多有斬獲，同時也在長壽綜藝《Running Man》擔任固定班底，表現自然不做作的個性，深受許多粉絲喜愛，這次宣布跟經紀公司解約，也令粉絲相當擔心。