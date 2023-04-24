近日鋒面南下，為久旱不雨的台灣各地水庫帶來不少進帳，但南部地區旱象依舊，許多縣市灌溉及民生用水拉警報，甚至採取局部減量供水或關閉泳池等措施，農民也擔心作物生長受到影響，屏東太武山下的來義鄉盡管流經鄉內的林邊溪已完全乾涸，但當地已啟用逾百年的二峰圳，仍然提供來自地下伏流水源源不斷，讓當地農民免於缺水之苦，甚至還能奢侈地讓民眾享受戲水之樂。
1914年來台任職於台灣糖業株式會社（台糖前身）的日本技師鳥居信平，受命為當時屏東萬隆農場蔗田興建水利灌溉設施，從探勘水文到興建二峰圳啟用，前後歷時7年，1923年完工迄今取水不曾中斷，僅2017年廊道受疏濬工程車出入重壓毀損，造成停水情況，但屏東縣政府立即整修恢復功能。二峰圳建成後平均每天可供水10萬公噸，不僅提供屏東平原灌溉與民生水源，當年參與修築圳體工程的排灣族人，也因此得享源自南大武山（排灣族語Itamilimilingan或Milingan）神域之水，在這枯水期，目前林邊溪河面全乾，但二峰圳側向溢流堰支流親水區，水位雖然略為下降，仍有近40公分深度，足夠讓民眾泡水消暑；一旁主河道水較深，供應當地新來義、古樓、丹林等部落農業與民生用水，甚至缺水的舊來義部落農民也下山載水灌溉作物，雖然仍有水可用，不過旱象仍為每位農民帶來或多或少的困擾。
住在新來義部落的羅姓老農婦在林邊溪旁河川地種植蔬菜、地瓜等作物，因為田裡自動灑水系統沒有動靜，前往二峰圳主河道水管取水口查看，原來是水管破裂，於是以塑膠袋包覆用鐵絲箍緊，但根本毫無作用，後來在現場找到一些廢棄舊膠帶才得以止住漏水，她一直感謝上帝，回到田裡看到水又灑出，口中仍然念著感謝上帝；住在丹林村的李姓果農在芒果園套袋，邊套袋部分邊落果，她不禁抱怨，乾旱導致二峰圳主河道水位下降，讓她無法直接引水，若用抽水又要花一筆電費，且紙袋一箱從2600漲到3000，套了若落果等於血本無歸；住在舊部落的原住民老農因山上無水可用，只好開車下山到二峰圳運水上山，他自備抽水馬達及水箱，雖然覺得麻煩，但總比沒水好。
目前屏東平原地區很多農業灌溉用水，旱季主要還是依賴抽取地下水，不過缺乏妥善管理，導致許多地區地層下陷；然而取用地下水資源的二峰圳，以及在來義鄉與新埤鄉交界的大潮洲人工補注湖，將洪水期林邊溪水引入人工湖，利用當地礫石地質入滲效果佳的天然條件，讓湖水滲入地下水層，估計每年可以補助地下水層達1.5億噸，這項由國立屏東科技大學名譽教授丁澈士2009年提出的構想，在2018年初步開發完成，可以為缺水的屏東地區提供「增源減洪」的效果。這兩項工程都有取得出入平衡，永續利用的效果。
李白 《將進酒》有「君不見黃河之水天上來」詩句，對於屏東許多受惠於二峰圳及地下水補注湖的農民而言，他們的救命之水卻是地下來，當極端氣候可能成為將來趨勢，面對現有水庫不斷淤積而減少有效蓄水量，地下水的補注開發可能是台灣解渴的重要妙方。
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