國民黨基隆市黨部24日上午進行立委初選的民調協調會，參選的基隆市議員何淑萍及林沛祥在會中達成共識，將自5月11日起至13日止，採全民調方式，進行立委初選。另外，民進黨立委初選也於24日晚間進行電話民調。

國民黨基隆市黨部24日上午10時30分召開立委提名第一次黨內民調協調會，何淑萍及林沛祥都親自出席。會中雙方都認同應採取全民調方式進行初選，認為這種方式勝出者比較能夠貼近民意，將在9家民調公司中選出2家，並決定於5月11日到13日進行，且全基隆市有效樣本數不得少於1068件。

國民黨基隆市黨部主委吳國勝表示，黨部將成立「民調協調小組」，包括政黨對比、黨內互比等，都將在下次民調說明會中進一步討論，同時，也會有監察小組確保初選作業公平、公正、公開。

吳國勝透露，這次立委民調電訪對象採區域住宅電話號碼，電訪人數為有效人數的5倍，受訪人必須是設籍基隆市、年滿20歲以上。

何淑萍及林沛祥都是基隆市的政二代，其中，林沛祥的雙親分別為前基隆市長林水木及前立委徐少萍。而何淑萍的公公則是基隆前資深市議員楊勇傳。

另外，民進黨立委初選民調也在24日晚間18時30分到22時30分進行，三位參選人，包括基隆市議員張秉鈞、鄭文婷及張之豪，都積極希望支持者能夠在晚間守住家中的電話，支持自己。

預估民進黨立委初選的民調結果，將在25日中午左右出爐，屆時將決定民進黨在基隆市將提名何人參選2024年的立委大選。