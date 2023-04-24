李彥秀指黃珊珊將戰港湖立委 游淑慧預測民眾黨「下一步」：打賭啊

國民黨台北市議員李彥秀、游淑慧登記參選第四選區（內湖、南港）立委初選，李彥秀表示，做好一對三準備，其中假想對手包含前台北市副市長黃珊珊。游淑慧則回擊，民眾黨還是會支持民進黨現任立委高嘉瑜，如果李對於政治局勢判斷不斷錯誤，在選戰中非常危險。

李彥秀中午接受專訪指出，將港湖立委初選定調為砲口絕對對外，對於民進黨現任立委高嘉瑜寸土不讓，初選過程以高嘉瑜為對手做準備，也為未來大選留後路，不希望花太多力氣整合。

李彥秀說，再戰高嘉瑜一定有把握，但不管一對二或一對三，包含基進黨台北黨部主委吳欣岱或無黨籍但親民眾黨的黃珊珊，都要做好最好的準備，且黃若參戰，黃有中間選票又參選過台北市長選戰，會比較辛苦。

游淑慧下午受訪回覆，去年曾告訴李，吳欣岱會選立委，綠營可能會分裂，建議李直攻2024；2020年對戰高嘉瑜也不能打佛系打法，一定要檢驗高，但李都沒接納她的建議。

游淑慧直言，可以和李打個賭，李不妨可以問問黃珊珊，不要操作假議題，民眾黨在2024還是會支持高嘉瑜。如果李對於政治局勢判斷不斷錯誤，在選戰中非常危險。