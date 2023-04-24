新竹台大分院24日舉辦「溫碧蓮女士捐贈醫療巡迴車」捐贈儀式，院長余忠仁感謝溫碧蓮及其丈夫吳錦川對該院醫療服務的支持，同時致贈感謝狀表達感激之意，讓更多無法到院接受醫療的病友獲得醫療服務。

余忠仁表示，新竹台大分院致力守護民眾健康，長期提供居家訪視、居家照護、長照據點、偏鄉醫療服務站及社區巡迴醫療等服務，感謝溫碧蓮回饋社會的愛心，這次捐贈的醫療巡迴車將能協助更多的醫療服務，以達到照護民眾健康的目的。

同時也感謝溫女士的丈夫吳錦川，吳錦川現任中華書法家協會的理事，每年都出席該院辦理的春聯揮毫活動，以精湛的書藝將院方的新春祝福化作一幅幅春聯送給民眾，台大也將持續用心實踐「全人醫療」的使命，守護民眾身、心、靈全方位的健康。

吳錦川指出，他向來堅持著「捐贈不是有錢人專利，而是有心人參與」的想法，加上夫妻倆都是新竹人，十分感謝新竹台大分院讓新竹人免於南、北奔波的舟車勞頓，就能獲得優質醫療服務，夫妻2人一直有著感謝與回饋的念想。

這次特別以妻子的名義捐贈1輛醫療巡迴車，希望盡微薄之力，藉由此醫療巡迴車，協助新竹台大分院醫療服務足跡走得更遠、更廣，為家鄉盡一份心力。

捐贈儀式當日，國際獅子會也有多位獅友們參加，希望能夠達到拋磚引玉之目的，獅子會300-G1區總監楊壹麟也表示深受吳錦川、溫碧蓮夫妻的善舉感動，獅子會向來十分關注醫療弱勢需求，未來也會持續致力於弱勢醫療的關懷及支持。