大同與日本工營為長期合作夥伴，大同的客製化技術能力深獲日本工營肯定，為因應巿場訂單急增要求，雙方已進一步簽定水力用發電機設計製造協業契約，將合作範圍擴大到10,000kVA水力發電機。大同與日本工營過去十數年來的合作，皆專注於小型1,000kVA以下水力發電技術與設備製造。日本工營為日本最大的工程顧問公司，亦是電力能源設備製造大廠，總部位於日本東京，再生能源中的水力發電工程為其著名專精強項。

大同公司表示，馬達事業部今年大型水力發電機出貨將較去年成長5成，明年更較今年躍升。與日本工營雙方協業合作未來五年除發電機訂單外，雙方也將合作爭取日本水力發電廠機組維修業務。

大同公司評估，大型發電機營收占比未來將由5%激增至20%，成為大同馬達事業部未來營運的成長動能。

311東日本大震災導致福島核電廠核能外洩後，日本政府大力推動水力發電等再生能源發電，以提升收購價的3倍來激勵民間投資參與，致使近10年來日本公設與民間的中小水力發電廠快速蓬勃發展。