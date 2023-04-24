Never give up on your dream. 🥲 pic.twitter.com/rRlenZBSZn — Pittsburgh Pirates (@Pirates) April 23, 2023

匹茲堡海盜隊叫上了33歲的小聯盟內野手馬吉（Drew Maggi），2A球隊教練在休息室宣布這個消息，稱讚這個永不放棄的男人。馬吉整整熬了13年小聯盟，歷經4494個打席，下個月將滿34歲，但他還是堅持至今。隊友向馬吉報以熱烈掌聲，他的棒球生涯就像一個很長時間看不到希望的旅程。

2010年，馬吉在海盜主場PNC球場簽約，他對母親說，這是一個美麗的球場，他很希望有一天能來這裡比賽。意氣風發的馬吉當年21歲，他來自亞歷桑納州大學，沒想到在小聯盟一蹲就是13年。

馬吉回想當年的情況說：「這裡就是我一切的起點，我很高興結果是這樣，我知道13年很難熬，很多的起起伏伏，遇過很多人，受過很多傷，碰過很多事，不知道何時走到頭，現在我在這裡，這種感覺真好。」韓國選手崔志萬被放入60天傷兵，空出的缺額讓馬吉得以進入40人名單。

出身海盜農場的馬吉中途還歷經天使、道奇、印地安人（守護者）、雙城，最後返回海盜。馬吉首度升上大聯盟其實是在2021年9月的雙城隊，但兩天後就被下放，沒有機會上場，這類球員在大聯盟被稱為「鬼影球員」（phantom ballplayer）。

海盜24日以2比0戰勝紅人，馬吉的家人都在場邊等著見證他首度上陣，但因為戰況緊繃，總教練始終沒叫上馬吉。海盜今年開季16勝7負（7連勝中），暫居國聯中區龍頭。