警方將涉嫌開槍的少年移送偵辦。（王揚傑攝）

竹聯幫弘仁會與華山幫爆發槍戰，雙方人馬11天內共對開67槍，檢警專案小組經深入追查，逐漸釐清起因，據悉，綽號「阿翔」的少年今年初欠下華山幫在土城的當鋪100多萬元，事後阿翔投靠弘仁會「鯨魚」，在其下擔任詐騙車手，得手的贓款卻未上繳，而是拿去償還當鋪欠款，弘仁會認為阿翔是受華山幫指使黑吃黑，遂派出黃姓少年到當鋪開槍示威，進而引爆雙方互相開槍報復。

據了解，少年阿翔連本帶利積欠華山幫當鋪百萬餘元，疑因無力償還，遂投靠竹聯幫弘仁會「鯨魚」林姓男子，並在其下的詐騙集團擔任車手，詐得的贓款阿翔並未上繳，而是私吞用以償還當鋪債務。「鯨魚」得知後大為光火，認為阿翔是華山幫派來黑吃黑，遂指使黃姓少年於本月10日持空氣槍，至土城當鋪前開3槍。

華山幫一方被開槍後，認為阿翔私吞贓款是他個人行為，被開槍沒面子，所以指使吳姓少年於19日在台北市雙城街對「鯨魚」座車開槍，並沿路追擊到新北板橋，共朝車輛開13槍。

「鯨魚」立刻反擊，隔天教唆劉姓少年再度前往土城當鋪報復，持衝鋒槍連開51槍。而「鯨魚」當天即立刻離境前往東南亞，據傳最後現身在馬來西亞吉隆坡。