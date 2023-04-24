58歲男星鄭浩南早年和葉蒨文演出電影《愛神一號》闖出知名度，他外型帥氣性感，一度被影射是女星殺手、集郵男星，曾和5位天后級女星有關係，但他否認。過去他和柏安妮交往時，傳出劈腿追求張曼玉導致兩人分手，此傳聞讓他聲勢一度下滑，還不得已轉拍三級片。

過去已故女星羅霈穎透露，有位武打出生的肌肉男星，私下曾和5位女星交往，還向朋友分享女星的「床上特徵」，例如會翻白眼、喜歡SM等，當時引來網上猜測，曾演出《赤裸羔羊》系列電影的鄭浩南因此被對入座，但他後來喊冤否認不是他，更痛批媒體是垃圾。

鄭浩南和第一任妻子大島由加里。（圖／中時資料照片）

本名鄭立興的鄭浩南過去拍攝《愛神一號》時與葉蒨文傳過緋聞，可謂緋聞發電機的他後來轉與柏安妮交往，但熱戀4年就傳出因男方偷追張曼玉而分手。而鄭浩南1991年與日本籍的大島由加利結婚，在女方鼓勵下，改拍三級片闖出一片天，但好景不常，隨著三級片減少，鄭浩南的事業又跌入低潮，加上大島由加利長時間在外地拍戲，1995年兩人聚少離多宣告離婚。

鄭浩南與第二任太太鮑愛玲。（圖／中時資料照片）

1999年，鄭浩南結識了小他10多歲的馬來西亞籍妻子鮑愛玲，2002年鄭浩南梅開二度結婚，婚後兩人育有一子一女，未料去年結婚20周年時，鄭浩南出席電影殺青宴時自曝婚變，被問主因是否有第三者？他沒否認，接著表示為了工作離家16個月，2021年聖誕節前打電話回家，原本興奮跟太太預告要返家團聚，卻被對方掛電話，而他車子房子幾乎都在妻子名下，可謂人財兩失，他坦言自己辛苦了一輩子幾乎什麼都沒了，婚姻後續事宜都交由律師協調，當時鄭浩南低調哽咽說：「我很愛家人，沒想到這事情會發生在我身上。」