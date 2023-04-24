第六屆台灣學校午餐大賽-冠軍-五權國中。（台中市教育局提供）

第六屆台灣學校午餐大賽-冠軍-五權國中決賽菜色。（台中市教育局提供）

第六屆台灣學校午餐大賽23日於長庚科大桃園校區進行總決賽，今年以「良糧駕到，眾生平安」為主題，台中市賴厝國小、五權國中兩校挺進總決賽，歷經一整天賽事後，五權國中勇奪大賽冠軍，賴厝國小則拿下「食育教學卓越獎」，展現台中市學校午餐廚房工作人員的優秀廚藝。

去年台中市大智國小、台中國小分別拿下上屆台灣學校午餐賽事季軍、創新交流獎雙項殊榮及食育教學卓越獎，今年賽事以「良糧駕到，眾生平安」為主題，五權國中勇奪大賽冠軍，賴厝國小則拿下「食育教學卓越獎」。

教育局長蔣偉民表示，台中市參賽隊伍也結合在地食材，融入大甲芋頭及大雅小麥等，發揮吃在地的精神，更透過飲食教育，讓學生在餐桌上學習營養均衡、雜糧種類、地方文化、環境生態等議題，累積品嚐料理經驗值，拓展自身飲食視野。

勇奪賽會冠軍的五權國中營養師廖巾儀分享，此次推出麥粒綴香米、桔醬燒魚柳、筍香滷豆腐、青花弄白菇、八寶良糧粥；八寶良糧粥是此次比賽的重點全榖珍饈，八寶特地以台中產的大甲芋頭及大肚地瓜來增色這份湯品，麥粒綴香米中的小麥採用大雅的小麥和霧峰香米搭配成為全榖雜糧飯。

榮獲食育教學卓越獎的賴厝國小營養師李貞芳說，此次菜單設計為荷塘米飄香、南瓜佐魚鮮、彩椒杏鮑菇、碧綠椰仙蹤及淮山肉骨茶，新社菇類及在地胡蘿蔔，搭配指定雜糧如芋頭、山藥、花豆、南瓜，設計理念上以「改變形狀及調和口味」為首要，例如南瓜與奶類搭配做成醬汁，再者利用芋頭本身的香氣及口感，運用於主食雜糧中，改變穀物的味道外，口感上也可達到加分效果。

教育局表示，為提升台中市學生均衡飲食觀念，教育局訂有台中市學校健康飲食教育實施計畫，每學年也訂定不同健康飲食教育宣導主題， 111學年度健康飲食教育宣導主題為「健康選 聰明配」，讓學童從小養成健康飲食的認知，安心成長、健康茁壯。