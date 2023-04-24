寰瀛法律事務所創立於民國86年，在協助國內外知名企業處理在臺或涉外之訴訟與非訟法律事務上具領導地位，屢屢獲得國際知名法律組織或雜誌評選為傑出法律事務所及傑出律師。此外，更深耕家族治理與企業傳承領域規劃多年，具備企業傳承股權、家族治理機制、家族憲章與閉鎖公司及境內外信託架構規劃能力，且擁有遍及全球124國家的合作網絡，提供客戶全球性之法律服務。

華南銀於民國111年推出包含「家庭延續+企業傳承+社會永續」的家族傳承信託的「信託三箭」，提供客戶專屬的信託解決方案，達成家庭及企業的共存共榮，並實現自我價值，創造更大的社會效益。

華南銀行擁有眾多中小企業客群，資產配置遍布全球，寰瀛法律事務所則有法律專業與國際視野可以協助客戶更宏觀的規劃家族財富，同時，藉由與華南銀行建立合作網絡，寰瀛法律事務所拓展營運觸角，深化在既有領域的領導地位。華南銀行信託部曾文民經理表示「這是強強聯手，希望能成為業界的典範」，一同讓臺灣企業的接班規劃落地開花，實現家族傳承的百年大計。