鎮瀾宮董事長顏清標也現身，並由旁人一路攙扶前行。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、民雄鄉長林于玲、新港鄉長葉孟龍等地方各界前往接駕。（呂妍庭攝）

走過3年疫情，今年大甲媽遶境參與信眾倍數成長。（呂妍庭攝）

今年參與大甲媽遶境有不少外國友人。（呂妍庭攝）

大甲媽遶境隊伍今中午過後進入雲林縣與嘉義縣交界的崙仔橋，之前傳身體不適的鎮瀾宮董事長顏清標也現身，象徵親自將媽祖鑾轎交給前來接駕的嘉義縣長翁章梁、立委陳明文等人，走過疫情，新港地方鄉親皆明顯感受今年隨行信眾多了至少1倍以上，顏清標甚至說今年人數超過往年的3倍，沿途信眾準備的吃食都吃不夠了！代表參與人數非常熱情，相信媽祖會保佑大家平安。

走過3年疫情，今年大甲媽遶境參與信眾倍數成長，今中午就陸陸續續有信眾抵達新港鄉，在地居民準備的點心、飲料、食物很快就被一掃而空，已連續10多供應冷飲的黃姓民眾說，幾百箱飲料才1、2小時就發完，顯見今年人潮真的很多。

大甲媽鑾轎在嘉義各界熱情迎接下約下午1點35分進入新港鄉，由顏寬恒、翁章梁等人扶轎進入祭拜高台，顏清標則由旁人一路攙扶前行，結束簡單祭拜儀式後，顏清標致詞時語氣高昂，表示大甲媽來新港不只36年，其實早在民國16年就來到新港，大甲媽和新港媽緣分不能切割，情同姐妹，今再度來到新港，地方盛大迎接，讓大甲媽面子很大，又有大甲媽、新港媽神威加強，他身體愈來愈好。

翁章梁表示，大甲媽祖新港遶境第36年，看到疫情結束、信眾湧現，讓人感到高興，這麼多人從小孩到老人，跟著媽祖來到新港，代表媽祖信仰是台灣很大一股善良力量，尤其今年旱災缺水，希望大甲媽祖遶境庇佑下雨，也希望透過遶境活動，讓台灣人民更團結。