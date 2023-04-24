許多民眾有油頭的困擾，積極尋找控油效果最佳的洗髮精，日前一位民眾在臉書社團分享自己找到最適合的洗髮精，結果竟是一瓶洗碗精，對此，皮膚科醫師表示，洗碗精確實可將頭皮、頭髮洗得乾淨，但不建議用洗碗精洗頭，因洗碗精容易導致頭皮乾燥、敏感，嚴重時可能導致慢性頭皮發炎，導致落髮、禿頭，讓人更顯老態。

皮膚科醫師徐常捷今天（24日）受訪時表示，由於清水難以洗掉油污，為了具有較強洗淨力，洗碗精、洗髮精均含界面活性劑，以便在清潔過程中帶走油污，但界面活性劑容易讓人產生刺激及過敏反應，使用不當可能會導致慢性皮膚炎。

他說明，洗碗精與洗髮精的界面活性劑濃度不同，前者是為清洗碗盤、只會接觸手部，相對無須擔心傷害人體皮膚，因此濃度較高，後者因會接觸頭皮，濃度較低，且會使用保濕、保護髮質的成分。

他表示，一般而言，洗髮精價格高於洗碗精，市售平價或廉價的洗髮精所用的界面活性劑，會與洗碗精大致相同，但基於行銷會稱增添有益髮質的一些活性成分，但增添的比例可能很少，也不一定是洗髮精的重點，有害成分不利於長期頭髮的健康，會使得頭皮乾燥、敏感，髮根斷裂、髮質受損，甚至造成慢性頭皮發炎，導致落髮。

他強調，其實洗髮精的主體在於選擇較好的界面活性劑，例如氨基酸或非離子型的界面活性劑是比較理想、不刺激頭皮的選擇。

徐常捷並提醒，有些民眾以為頭癢就是頭髮油，而增加洗髮頻率，此舉未必正確，因為頭皮癢有時是因頭皮過於乾燥，頻繁洗頭反而加速傷害頭皮、更易感覺頭皮癢，「若感覺頭皮癢，應先了解頭皮是否有油耗味，若無油耗味，是因頭皮過乾引發頭癢，此時應該減少洗頭頻率，除有助保養頭皮，更可緩解頭癢的困擾。」