福爾摩沙俱樂部拉丁美洲團今天抵台訪問5天，成員包含巴拉圭等8國友台國會議員，期間將晉見副總統賴清德、拜會立法院長游錫堃，並參訪新竹科學園區、台北101、故宮博物院及孔廟等經文設施。

外交部發布新聞稿指出，福爾摩沙俱樂部拉丁美洲團24至28日訪問台灣，成員包含巴拉圭、阿根廷、巴西、厄瓜多、薩爾瓦多、墨西哥、多明尼加與烏拉圭等8國共11名友台國會議員，外交部表達誠摯歡迎。

外交部表示，此次是拉丁美洲及加勒比海福爾摩沙俱樂部國會議員首度組團來訪，訪團將接受外交部常務次長俞大㵢款宴，並將拜會衛福部、健保署、新光吳火獅紀念醫院，深入瞭解台灣在醫療衛生領域的成就。

訪團另將參訪新竹科學園區、台北101、故宮博物院及孔廟等經文設施，進一步認識台灣各個領域進步現況及美好風土民情。

外交部指出，基於對自由、民主、法治與人權等普世價值的認同，拉丁美洲及加勒比海地區友台國會議員2019年組成跨國的福爾摩沙俱樂部，成員多年來支持台灣參與世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）及國際刑警組織（INTERPOL）等國際組織，讓台灣在國際受到廣泛關注。

外交部表示，隨著全球疫情逐漸緩和，俱樂部拉美國家成員此次首度連袂訪台，對深化台灣與拉丁美洲地區的國會交流，以及凝聚區域內支持台灣的力量極具助益。（編輯：林克倫）1120424