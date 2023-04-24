藝人簡沛恩從歌手身分轉戰戲劇界有成，曾拍過多部人氣八點檔，時常在社群平台分享日常的她，日前帶著高齡91歲的外公，到台北流行音樂中心看演唱會，接著曬出與當天有演出的陳美鳳合照，只見深V剪裁的黑色禮服，讓傲人火辣身材一覽無遺。

簡沛恩透露帶外公去看演唱會，陣容可說是眾星雲集，包括洪榮宏、蔡小虎、龍千玉還有陳美鳳等人，各個都是實力派唱將，尤其看到陳美鳳登台演出時，不僅一首歌換一套衣服，還在舞台上載歌熱舞，不僅魅力驚人，敬業演出的態度更讓她佩服不已，忍不住大讚：「不論是服裝或歌聲，在鳳姐身上看見真正付諸行動力的努力和堅持不懈」。

演出結束後，簡沛恩帶著外公和跟陳美鳳及張晨光合照，一圓他當粉絲的夢想，讓外公開心到直呼：「91歲的人生好像這兩年才開始精采」，從PO出的合照中，只見陳美鳳穿著一襲黑色連身禮服，深V剪裁讓渾圓北半球露出半截見客，深邃事業線更是清晰可見，雪白肌膚及凍齡容貌讓人完全看不出來她已經66歲。

陳美鳳昨(23日)也在演出結束後，曬出一系列幕後花絮照，接著道出心聲：「連續2天的演唱會，幕前幕後辛苦了，鳳鳳能在台上唱歌給你們聽，很幸福很感恩很滿足，非常感謝來支持我的摯友們，及各位長官來看大家」，最後不忘強調：「圓滿成功，今天超圓滿」。