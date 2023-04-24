富邦媒股東會將決議2023年配發現金股利每股15元、以及資本公積轉增資配股每股1元，創下歷年新高，現金股利配發總額為32.77億元。

蔡明忠表示，「點數經濟」為客戶維繫的重要工具，亦為提升會員黏著度的催化劑。momo推出的mo幣積極擴展點數經濟產業鏈，除了於momo購物兌抵、momo聯名信用卡累幣、台灣大電信帳單折抵、MyVideo租／購片、MyMusic音樂線上折抵外，本年加入凱擘大寬頻有線電視與固網帳單等扣抵服務，momo幣從串聯集團服務出發，加速生態圈走向經濟規模化。

展望2023年，momo持續堅守「誠信、親切、專業、創新」信念，實踐「提供物美價廉的商品與優質服務來改善人們生活」的企業使命，拓展與建構服務生態圈，以提升顧客滿意度與創造股東利益，朝將momo打造為消費者及供應商首選的虛擬購物平台邁進。

蔡明忠表示，2022年全球零售業正當積極迎向後疫時代消費新常態，隨之通膨升溫、升息與貨幣緊縮政策等考驗接踵而至。富邦媒為台灣虛擬通路領導品牌，「挑戰」為年度營運的關鍵代表詞，但在全體經營團隊與所有同仁的努力下，全年營收創下1,034億元，年增17％，稅後純益約34億元，成功挑戰突破千億元的營收目標，樹立台灣電商產業新里程碑。

與此同時，momo亦加速投入永續零售發展布局，立志成為「台灣綠色電商NO.1」，肩負起台灣永續電商領航者的責任，以期引領產業鏈創造永續成長新契機。

「生活大小事，都是momo的事」，是富邦媒營運的核心策略，在虛擬通路無限貨架的優勢下，momo積極拓展3C家電、居家生活、流行精品、美妝保健、健康休閒等品類商品的深度與廣度，至今站上合作品牌數多達25,000萬個，集結近400萬件商品供消費者選購。

在永續消費的議題上，momo「綠色生活館」積極推廣綠色商品與永續理念，館內號召超過百家擁抱永續理念的品牌夥伴、提供高達5,200項綠色商品，備受消費者青睞。momo持續發揮商品開發實力，強化開發在地農特產、MIT商品以及綠色食品等，以期讓企業營運績效與ESG並重而行。

另外，momo短鏈物流布建腳步持續向前推進，2022年度全台營運的物流中心、主倉、衛星倉共達54座，而「南區物流中心」主要建築工程已陸續完成，預計2023年底可加入營運，「中區物流中心」正緊鑼密鼓地籌備建置中。有關最後一哩路的擘劃，momo努力縮短商品與消費者的距離，優化物流配送服務時程，如momo「超市快配」雙北地區3小時快訂快到配送速度有感提升。

為迎向2050年全球淨零碳排目標，momo積極展開綠色行動力，回應「綠色包裝」議題，momo從精簡包裝出發，平均單件包材減重，同時採用生物可分解的「環保分解袋」，並持續拓展循環包裝使用與回收點，包括攜手慈濟基金會啟動「循環紙箱」回收計畫，「循環袋」回收通路繼中華郵政郵務系統，新增美廉社全台門市。

momo矢志打造的綠色車隊，則全新導入「momo電動三輪車」加入服務陣容，為短鏈綠色物流布局添翼。

momo為台灣電商產業領頭羊，在追求營運成長的同時，積極深化與拓展永續發展足跡。