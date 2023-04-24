「一個月過去了，為何沒有任何下文？」全國商業總會3月21日至3月25日帶領產業代表一行訪問北京，返台後呼籲旅遊小兩會及兩岸旅遊業聯誼會盡快重啟，至今我方卻沒有任何回應。中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，台旅會、海旅會要不要重啟就是見個面、一句話的事情，希望蔡政府不要浪費陸方遞出的橄欖枝。

李奇嶽表示，全國商業總會大陸經貿交流團理事長許舒博3月21日至25日帶領產業代表訪問北京，主要成員包括中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁及中華民國觀光產業國際行銷協會理事長徐銀樹（前旅館公會全聯會理事長），與大陸文化和旅遊部商談時，希望促進陸客早日來台。徐銀樹提到，過去擔任多年台旅會（台灣海峽兩岸觀光旅遊協會）董事期間，和大陸海旅會（海峽兩岸旅遊交流協會）每年除台北國際旅展及重大旅遊事件會面外，另外還有一年在台灣、一年在大陸舉辦「海峽兩岸觀光交流圓桌會議」等交流機制，奠定兩岸從2008年起陸客來台快速成長的基礎，最多近5百多萬人次，嘉惠了台灣觀光產業。

李奇嶽說，當時大陸文旅部副部長杜江也非常善意並務實地回應，期待重溫過去很多美好回憶，贊成儘早恢復小兩會協商及兩岸旅遊業聯誼會，並請我方代表代他向交通部觀光局局長張錫聰問好。商總一行人回台後，援例也將洽談結果向總統府、陸委會、交通部等單位回報。然而迄今一個月過去了，中間歷經蔡麥會、軍演、貿易壁壘調查等，兩岸紛擾不斷，兩岸恢復旅遊交流還看不到訊號。

李奇嶽說，2019年以前兩岸旅遊市場是台灣航空與旅遊的最大客源，占台灣整體市場4成，占台灣航空公司產值近半。但對於各方要求開放市場的呼聲，陸委會僅說，是陸方2019年8月1日片面中止陸客來台自由行，迄今未開放；且今年1月20日及3月10日公布試點恢復出境團隊旅遊，名單也未包括台灣。

對於陸委會的說法，李奇嶽認為陸方其實已經主動釋出善意。國台辦首先支持恢復小三通，陸委會隨後才同意恢復；陸方建議恢復16個兩岸直航點，台灣隨後只同意恢復10個。另外，陸客團來台，需要「雙證」，也就是台灣發的入台證和大陸發的赴台證，這的確需要兩岸雙方先協商；但是台灣觀光團到大陸的禁令，台灣可以先解除，這不涉政治、不涉意識型態，很容易做到，台灣4千家旅行社中，8、9成都有組團到大陸觀光的業務，台灣先開放，就是跨出一步，讓台灣的旅行社和航空公司有生意可做。2019年兩岸直航載客800多萬人次，其中台客占一半，先恢復台客團，航空公司才有客源，否則像現在雖然新增10個直航點，但客源不足真正復航的只有7個。希望我方在事隔月餘、風波漸平的此刻有一點善意回應，兩岸政府都能「少一些政治干擾，多一些善意交流」，這才是民眾想要且需要的。