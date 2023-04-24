教育部近日選出第5屆「青少年諮詢會」委員，共計14位優秀學生脫穎而出，他們將於1年任期內為兒少權益發聲。同時，教育部也希望藉此鼓勵及培力青少年參與公共事務。

教育部國教署自108年成立第1屆「青少年諮詢會」，至今邁入第5屆。教育部國教署署長彭富源說，青少年諮詢會不僅是提供一個廣徵青年教育公共事務建言的平台，更期待透過與學生代表互動交流及多元對話回應，經由民主教育的實踐來深化學生自治發展，達到鼓勵學生參與及保障其表意權的目標。

教育部國教署說，本屆學生代表成員來自行政院兒權小組、衛福部兒權小組、縣市政府兒少代表、學生會代表等多元背景，主要關注議題包含：學齡前兒虐及體罰案件、國民教育階段之偏鄉教育與性別平等教育、高級中等教育階段之本土語言與課程綱要推動等攸關學生權利等事項。

教育部國教署說明，期待委員透過在校園內的觀察及與同儕間的討論，藉由民主程序以提案方式，向國教署進行政策建議來表達學生立場，並於本會定期會議中持續溝通與對話，並送交相關業務單位評估參採，以推動更符合兒少權益的教育政策及計畫。