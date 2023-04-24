針對 議員促設「兒童青年局」救少子化，陳其邁（前排左）回應，各局處都要負起責任，但受限局處已滿無法增加，會再討論。（柯宗緯攝）

2021年高雄扶養比40.97％，為6都第2高，顯示人口結構老化。民進黨高市議員郭建盟今（24）日質詢時，呼籲市長陳其邁拚經濟後要拚生育率，建議青年局整併為兒童青年局，積極應對國安危機。對此，陳其邁回應，各局處都要負起責任，但受限局處已滿無法增加，會再討論。

郭建盟表示，肯定陳其邁市長上任2年來，推動產業轉型，以及台積電到高雄設廠，今年更推動演唱會經濟，促進觀光旅宿，改善高雄產業結構與就業環境，解決「高雄又老又窮」、「青年北漂」、「低薪」等經濟問題的努力。

郭建盟提到，台灣長年來面臨不婚不生、低生育率的嚴重現象，並在2022年僅略高於韓國，成為全球生育率第2低的國家。其中，高雄2011年至2021年的10年間，幼年人口下降2.65％，總生育率在2021年略高於全國平均水平，為千分之0.98，扶養比來到40.97％，僅次台北高居6都第2，顯示少子化問題仍嚴峻。

郭建盟指出，不少國家都有專責部會處理少子化問題，因此他呼籲高市府將青年局整併成兒童青年局，專責協助市政府制定並實施提升生育率的政策，並提供適切的生育獎勵和支持措施，讓高雄成為市民可以愉快工作和撫養孩子的城市。

陳其邁答詢時指出，這是每個局處的責任，包括社會局公托、生育補助等，各局處都會積極嚴肅面對少子化問題，希望減輕年輕父母負擔、願意生養，市府也會全力協助，但目前受限局處都滿，無法再增加，後續會討論，也希望社會各界能表達意見。