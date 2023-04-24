路易莎咖啡2022年合併營收創21.7億元新高、年增達15.51％，毛利率創54.72％新高。營業利益1.03億元、年增達57.82％，歸屬母公司稅後淨利1.03億元、年增16.05％，雙創歷史第三高，每股盈餘5.03元。董事會決議配息3元，將於6月27日召開股東常會。

路易莎咖啡受疫情升溫影響，去年上半年合併營收年增10.2％至10.11億元，但歸屬母公司稅後淨利年減21.45％至0.21億元。隨著疫情趨穩使餐飲業景氣復甦，下半年合併營收年增20.58％至11.58億元，歸屬母公司稅後淨利年增32.64％至0.81億元，獲利顯著彈升。

路易莎咖啡近2年展店進度受疫情影響而趨緩，截至去年底全台門市共519家，較2020年底508家僅小增11家。不過，截至今年3月底門市已增至538家，單季即淨增達19家，展店步調已明顯回升加速，加計籌備中的門市後，全台門市總數已逾540家。

路易莎咖啡2023年3月自結合併營收1.96億元，月增9.8％、年增2.54％，回升至今年高點，創同期新高、歷史第三高。累計首季合併營收5.62億元，季減6.17％、年增8.04％，續創同期新高、亦創歷史次高。

展望後市，路易莎咖啡規畫持續增設聯名店，據悉已有2家籌備中，海外市場則在泰國有2家門市，在印尼則與金鋒集團簽約合作。同時，亦透過多角化經營拓展集團版圖，跨足餐食的泰菜餐廳「初泰PIKUL」目前已有2家門市，目標3年內開出5家。