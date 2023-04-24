2025年起旅宿業者將不再提供一次性備品，一名網友表示，近日到花東旅行，旅館已沒有提供牙刷和毛巾，反觀到日本旅行，備品都是讓住宿客自行取用，他氣炸「誰出遊玩會帶著濕掉的毛巾啊？」貼文讓網友炸鍋，有人說毛巾不在一次性備品範圍內，也有人大酸「有錢才國旅」。

原PO今（24）日於PTT八卦板指出，假日到花東旅行，發現旅館已沒有提供牙刷和毛巾，業者解釋，市政府宣導不得提供一次性備品；但他上個月到日本住飯店，備品都是放在櫃台旁供住宿客自行取用，他怒轟「誰出遊玩會帶著濕掉的毛巾啊？國旅被當白痴盤子。」

環保署表示，「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」草案規定，觀光旅館業及其他住宿業等，取消一次用旅宿用品，包括小於180毫升洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳、乳液及牙刷、牙膏、梳子、浴帽、刮鬍刀和拖鞋等，僅消費者有需要時再提供或選購，並於2025年1月1日起全面實施，但環保署限制的一次備品並不包含毛巾。

貼文曝光，網友也紛紛留言，「真假？連毛巾都沒有喔？」、「有錢才國旅！笑死」、「沒有牙刷牙膏我能接受，但是沒毛巾我不行」、「神經病！什麼都不提供，還住啥飯店，跟露營87分像」、「真被這綠能政府笑死」、「毛巾還是會給啦！有的是瓶裝水也不給，給你一個茶壺自己去走廊裝水」、「以後住旅館搞不好枕頭棉被都自備」。