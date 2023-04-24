2000年成立的仲信資融透過實體通路深耕「無卡分期」市場，累積逾200萬位線下消費者。2018年9月將無卡分期業務線上化，推出「零卡分期」品牌的無卡電子交易模式。為拓展品牌能見度，去年5月正式更名為「zingala銀角零卡」。

zingala銀角零卡採取會員制，預先給予消費額度，結帳時可選擇一次繳清、也可選用分期付款，減輕一次付款壓力、降低負擔。且每月採行固定繳款金額、無循環利息，讓會員有紀律的消費及還款，對個人財務做更適當的理財規畫。

仲信資融營運長陳瑞興表示，「zingala銀角零卡」目前已累積130萬會員數，合作商家數達約2萬家。此次進軍全台最大實體百貨新光三越，為品牌消費場域拓展的關鍵里程碑，更擴大zingala生活圈的商機版圖。

陳瑞興進一步指出，因應年輕世代的消費習慣改變，使用分期彈性金流的消費客層以20～30歲族群為主，透過雙方合作為商家帶來新客，也是促成新光三越決定引進zingala銀角零卡的主因。

再者，受惠於女力經濟崛起，女性消費者是雙方品牌的主力買手，以愛美商機為出發點，因應精品、保養、服飾等時尚潮流消費，多數消費者懂得精打細算，更加適合運用彈性支付方式來控管收支。

新光三越為滿足多元消費需求， 2018年夏季推出百貨首個行動支付skm pay，近年來積極開拓生態圈，與豐富消費者生活的各界跨業結盟，提供更多美好的生活體驗。新光三越會員數累計逾300萬名，skm pay去年消費額更達313億元，穩占全台百貨龍頭。

為進一步擴大skm pay支付服務，新光三越與中租-KY旗下「zingala銀角零卡」聯手，盼透過兩大業界龍頭強強聯手，提供無信用卡族群、Z世代族群等更多元便利的支付服務，讓喜歡時尚潮流的年輕人，能輕鬆享受線上線下的購物體驗。

zingala銀角零卡於22、23日舉辦首場進駐新光三越推廣回饋活動，在台北信義新天地A11館推出「購物抽扭蛋活動」，讓消費者體驗大額分期小額支付的彈性付款，抽出多名萬元購物金，更祭出親子飯店住宿、樂園年票等千項好禮與大獎，現場人潮互動熱烈，帶動消費商機。

為回饋消費者，zingala銀角零卡將在29、30日於新光三越台北信義新天地A11館，5月5～7日於台中中港店駐點舉辦「購物抽扭蛋活動」。6月底前在新光三越全台各分店及skm online使用skm pay綁定zingala的新戶，消費滿3千元即回饋「中租Coin」300元。