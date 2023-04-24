全國中學校際籃球賽在苗市巨蛋體育館舉行。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

全國中學校際籃球賽在苗市巨蛋體育館舉行，高中、國中男女共分8組，計有135隊參加角逐，苗栗縣長鍾東錦24日上午受邀主持苗縣大倫對中市豐陽、通霄對彰化秀水之戰的開球儀式，他期待此項賽事能夠提升球技，帶動苗栗縣的籃球運動風氣。

苗縣參加角逐的球隊在這項比賽中表現亮麗，至目前為止，明仁國中男籃隊奪得國男甲組冠軍，大倫國中女籃隊勇奪國女甲組冠軍，苗商女籃榮獲高女甲組亞軍。

這項賽事20多年前由苗縣籃球協會總幹事、聯大助理教授、苗商女籃總教練吳喜松創辦，是一項提供球隊「以賽代訓」的比賽，讓各地球隊彼此切磋，磨練球技，增進實戰經驗，每年都吸引全國各縣市球隊報名參加，成為苗縣籃壇年度盛會。

今年的全國中學校際籃球賽，4月19日至30日在苗市巨蛋體館舉行，分高中男女甲組、高中男女組、國中男女甲組、國中男女組共計8組，全國135支球隊約3千位選手參加角逐。

其中，高男甲組有HBL冠軍隊伍光復高中及HBL勁旅基隆商工、東山高中、東泰高中、宜蘭高中等球隊，高女甲組有HBL南市永仁、苗栗高商等勁旅，國男甲組有大倫、明仁、國女甲組大倫、南立永仁等，都是實力強勁的球隊，戰况激烈。

今天上午進行的國男組苗縣通霄對彰化秀水、國男甲組苗縣大倫對中市豐陽的2場賽事，邀請縣長鍾東錦主持開球儀式，比賽結果，大倫以30比44輸給中市豐陽，獲得第6名，通霄以47比44贏彰化秀水。

縣長鍾東錦指出，苗縣一直以來不遺餘力的推廣體育運動，其中，籃球更是苗縣的重點運動之1，希望此項賽事能提升球技，帶動苗縣的籃球運動風氣，同時也將要求教育處編列預算改善體育館計時器、籃架等設備，以提供優質的場地、設備，讓球員們都可以發揮球技，打出更好的成績。