中鋼112年3月份之合併營業收入338.46億元，月增8.29%、年減18.75%；合併營業利益9.37億元，月增1288.77%；自行結算合併稅前淨利9.47億元，月增1267.87%、年減80.32%。中鋼表示，鋼鐵業銷售數量增加、銷售單價微漲且成本下降，致營業收入、營業利益及稅前淨利月比同步增加。

中鋼第一季營業收入913.45億元，年減20.71%、季減4.22%；營業淨損0.26億元，年減100%；稅前淨損0.74億元，年減101%。中鋼個體(非合併)碳鋼銷售量，3月碳鋼銷售量為69萬1344公噸；第一季累計碳鋼銷售量為190萬7522公噸。

世界鋼鐵協會4月發布最新全球短期預測，2023年全球鋼鐵需求成長上修至2.3%，較前次(去年10月)預測之1.0%提高1.3%。目前台灣下游用鋼產業位於庫存調整階段、政府擬延長節能家電減徵貨物稅，以及未來住宅建案陸續完工後，可挹注用鋼需求回溫，市場預計回歸供需基本面後，將重回正向通道。

最新全球粗鋼產量統計2月份年減1.0%至1.424億噸，已連續四個月同比下滑，鋼鐵供應在碳中和的趨勢下持續緊縮，亦將有助鋼價支撐，鋼市在消費信心逐步提升下，度過盤整區間後，可望蓄積新一波發展動能，帶動營運持續成長。

行政院環保署周一假財團法人張榮發基金會舉辦「Let’s Go Green淨零綠生活競賽」頒獎典禮，中鋼以「綠色飲食」、「綠色旅遊」、「綠色消費」、「綠色居家」、「綠色辦公」五大面向於公司內積極推行員工綠色生活，每年亦舉辦中鋼集團綠色生活評鑑，採行以大帶小方式帶動集團各公司腦力激盪，發想創意展現綠色生活減碳績效，獲得本次競賽評審團高度認同，獲頒企業組金牌獎之肯定。

中鋼公司實踐綠色生活不遺於力，並以「綠色飲食」、「綠色旅遊」、「綠色消費」、「綠色居家」、「綠色辦公」等五大面向推動相關措施推行「淨零綠生活」。「綠色飲食」方面，中鋼公司每天提供1~5項蔬食便當供員工選擇，員工餐廳亦使用在地食材，減少食材運輸之碳排放，也因此取得綠色餐廳標章；「綠色旅遊」方面，中鋼於107年修訂公司規章，明訂公司各單位辦理員工旅遊活動應選擇環境友善及規畫低碳行程為優先，例如去年中鋼於「壽山動物園」舉辦之員工家庭日即鼓勵自行攜帶水壺，同仁攜眷前往動物園時搭乘高雄捷運、高雄輕軌或台鐵，再轉接駁車方式參加。

至於「綠色消費」方面，中鋼公司110年綠色採購金額高達1.44億元，並已連續10年獲環保署及高市府環保局頒發綠色採購績優單位；「綠色居家」方面，中鋼公司鼓勵同仁往返公司及住家時搭乘捷運等大眾運輸工具，或依同仁居住地交通路線安排共乘交通車，另也透過捷運票卡補貼與廠慶分送員工捷運儲值券等方式落實低碳交通目標；最後「綠色辦公」方面，中鋼公司致力員工辦公環境減碳，在小港廠區及總部大樓周邊環境綠化總面積達48公頃，綠化率近8.5%，每年約可減量二氧化碳6406噸，另包括中鋼第三冷軋辦公大樓、中鋼集團總部大樓、中鋼集團會館等建築皆已取得綠建築證書。