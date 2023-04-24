遮斷桿已放下還硬闖平交道，太魯閣號急煞司機開窗怒罵騎士畫面曝。

昨（23日）在宜蘭縣東港路平交道上，1名女騎士疑似闖平交道，整輛車停在柵欄裡逼近鐵軌，導致當時行經417次太魯閣列車緊急煞車，畫面相當驚險，列車司機不禁開窗怒斥女騎士，接著用力關上車窗，女騎士不以為意的態度令人傻眼。台鐵局表示，可處駕駛人15000元以上9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照一年。

有民眾在臉書社團爆料，1名女騎士疑似硬闖平交道，PO文表示「到底要多愚蠢，才會這樣騎車，還不知道趕快退出去」，網友紛紛留言，「司機大哥快炸裂了」、「怎麼死的都不知道」、「龜剛ㄟ」、「贏在起跑點」等，更有不少人直說要重罰。

據了解，昨日下午1時52分許，東港路平交道的警鈴已響、號誌也顯示了，且遮斷桿已起降，1名女騎士騎乘機車於平交道範圍內臨時停車，導致當時行經該處第417次太魯閣列車立即採取緊急緊軔後現場停車，經調閱平交道監視器影像過濾與清查，針對該用路人違規行為，將依違反道路交通管理處罰條例予以告發。

台鐵局宜蘭運務段指出，對於汽車駕駛人駕車在鐵路平交道，不遵守看守人員之指示，或警鈴已響、閃光號誌已顯示，或遮斷器開始放下，仍強行闖越；或在鐵路平交道超車、迴車、倒車、臨時停車或停車；可處15000元以上9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照一年。