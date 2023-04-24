中投及欣裕台公司就黨產會命國民黨移轉兩公司股權為國有行政處分之行政訴訟聲請參加訴訟，遭最高行政法院於去年8月裁定駁回抗告案，後聲請釋憲，日前卻再被憲法法庭裁定不受理。讓兩間公司不禁感嘆，這究竟是司法裁判還是政治審判？

兩公司委任律師聲請憲法法庭為宣告違憲之判決，遽料兩公司向憲法法庭提出審查聲請書僅月餘，竟於近日分別收到憲法法庭之不受理裁定書，理由僅以「未具體敘明有何牴觸憲法之處」，讓兩公司質疑根本是政治審判。

兩公司共委任三個律師事務所共提出數份總計近500頁的聲請書狀具體敘明原確定終局裁判牴觸憲法之處，然得到憲法法庭的回應竟是兩件共4頁所謂「未具體敘明有何牴觸憲法之處」的不受理裁定書，不禁令人懷疑，6位分別作成兩件不受理裁定書的大法官，真的有仔細看過兩公司提出的數百頁聲請書狀內容嗎？還是只要涉及黨產條例的案件來聲請裁判憲法審查，就一概裁定不受理呢？

中投及欣裕台指出，過去社會普遍認為司法是維憲護法之最後堡壘，參加訴訟權本是受害者應有權利，大法官更應是超然獨立解釋憲法不應受任何政治勢力影響左右，目前已常被稱作違憲性釋憲，因依大法官人數結構大多數來自制定違法毀憲黨產條例之民進黨政府所提名，我們又如何期待維憲護法之最後堡壘能夠超然獨立公正呢？

中投及欣裕台質疑，現任司法院大法官15人，其中4人今年9月底將任期屆滿，民進黨政府一開始核定成立的大法官提名審薦小組，居然還有民進黨的總統參選人，民間社團早已舉出「總統大滿貫15名大法官一手抓」的憲政嚴峻核心問題，呼籲社會各界應監督執政者儘速回歸憲政正軌，避免讓大法官向執政者靠攏，應該做出超然獨立的解釋和判決，否則最終的受害者就是全國人民。