男星劉畊宏近年多在大陸發展，前陣子還憑藉直播健身創下高峰，後來因疫情減緩，關注度逐漸消退，近日他卻遭到大陸官方點名，被認為直播帶貨時的產品品質有疑慮，被列入重點觀察對象，而同樣被列管的其他4位直播主也都是知名人物。

大陸《北京日報》今（24）日發布一篇「直播帶貨消費維權輿情」消費分析報告，該報告調查了14位直播主的直播帶貨數據，發現瘋狂小楊哥、李佳琦、劉畊宏、羅永浩和辛巴的消費糾紛佔比超過90%，其中瘋狂小楊哥和李佳琦的「虛假宣傳」問題較明顯，劉畊宏、羅永浩和辛巴則是「產品品質」問題較明顯。

該報告發現，直播帶貨時較常發生產品品質、虛假宣傳、不文明帶貨、價格誤導、出貨、退換貨、銷售違禁商品以及誘導場外交易的問題，其中14位直播主的綜合指數，又以瘋狂小楊哥的佔比最高為29.27%，李佳琦次之為28.49%，劉畊宏則排在第三為15.01%。同時該報告也提到，在短影音平台較容易發生消費糾紛，佔比高達55.41%，因此要更加關注這些直播主帶貨時發生的問題。

不過該報告公開後，立刻引發網友兩派爭論，有人表示贊同，有人則表示官方只是在針對部分人士，「抖音一堆虛假宣傳的主播不點名，柿子專挑大的」、「建議好好先去整治那些低俗的短視頻」、「這些大主播都算好的了吧，你如果要說他們的問題，那其他人的問題不會比他們少」、「光點名有什麼用，他們又沒少賺」。