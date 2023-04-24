西門町是年輕人的聚集地，一名女網友昨晚吃完晚餐後獨自去西門町散步，一出捷運就被陌生男子攔住，問她對酒店有興趣嗎？沒想到擺脫男子後，過沒幾分鐘又有男子攔下她問一樣的事，還堵住她不讓走，一個小時內被酒店經紀搭訕4次，讓她怕爆「再也不敢一個人去西門町了」。

原PO在Dcard發文，平時到西門町至少有數十次以上甚至近百次，但昨天發生的事情仍覺得可怕，先是一出捷運站就遇到一名自稱在男模會館上班的男模說想認識她，接著說自己在當酒店經紀，問原PO對酒店有沒有興趣，原PO拒絕後，沒過幾分鐘又來一個男子問她有在找工作嗎？對酒店、直播有沒有興趣，讓原PO開始害怕，想離開卻又被男子攔住，嚇得原PO回嗆「薪水那麼低我看不上啊」拔腿就跑。

原PO說，後來走回去坐捷運的路上，又遇到兩個酒店經紀搭訕，光一個小時就被八大經紀搭訕了4次，之前去超多次都沒遇過這種事，且發現這群人都聚集在西門捷運站附近，「各位落單的女孩們下次去西門町要小心，我現在真的好怕再去啊」。

文PO出後，釣出許多妹子紛紛留言：「六號出口本來就很多酒店經紀」、「你現在才知道嗎？不只酒店經紀，還有各式各樣搭訕的，每次單獨在那邊都會遇到」、「我上次包緊緊去西門町結果也被問，有夠恐怖」、「感覺跟穿著沒關係，我之前穿得很運動風也是被攔，而且是在西門站裡面，他還跟著我一起走到捷運月台，差點嚇爛」。