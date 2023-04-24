公民團體24日邀集各黨派立委於立法院舉辦記者會，反對高市府不當開發澄清湖水岸公園綠地計畫，強調該計畫若解編開發，湖岸的滯洪公園、綠地、樹海被摧毀，將增加自來水源汙染與淹水風險。對此，高市府澄清，相關規畫均符合法令規定，屆時澄清湖周邊生活機能將更為完備，且不會有破壞水岸景觀及水源汙染、淹水問題。

森林城市協會指出，澄清湖風景區旁的7.88公頃水岸公園綠地，因高市府都發局擬定「澄清湖運動休閒園區暨捷運黃線Y3站建設計畫」，即將面臨解編開發，湖岸的滯洪公園、綠地、樹海未來即將被毀，變成高大的水岸第一排豪宅大樓，嚴重影響風景區湖岸景觀，增加自來水源汙染與淹水風險。

對此，高市府說明，澄清湖運動休閒園區是以澄清湖棒球場為核心，串連黃線Y3、Y4站，並劃設8公尺退縮綠帶，以保留樹木，全區規畫8.21公頃大面積公園綠空間供公眾使用，其中北側2.14公頃作為滯洪公園，南側開闢6.07公頃作為運動休閒公園使用，澄清湖特定區整體公園綠地比率10.31％符合法令規定，生態生活機能將更為完備。

高市府都發局表示，該計畫案變更位置位於35公尺寬大埤路的東側，並非緊鄰湖岸，計畫書規定建築物臨道路側需退縮8公尺以上建築，建築規畫配置並非沿路線全面狀建築，中間也保留開放空間，未來建築距離現在水岸邊至少達43公尺至243公尺以上，後續也會有都市設計審議機制把關，將不會有破壞水岸景觀之虞。

高市府運發局指出，現況未開闢2.14公頃的公4之5用地，透過變更案將開發為區域性公園兼供滯洪池，且出流管制計畫已經審查通過，足供地方滯洪使用。另外，計畫區並未座落於自來水水質水量保護區內，也非屬飲用水水源水質保護區的範圍，且與飲用水取水口有一定距離，因此，對澄清湖飲用水質水量保護區並無影響。

運發局強調，澄清湖棒球場1999年啟用，周邊缺少整體規畫，不僅沒有大眾運輸系統，鄰近公共設施用地自1969年劃設至今多尚未開闢，原有的澄清會館、演藝廳現在也呈低度使用。市府希望將捷運黃線、棒球場、澄清湖機能整體規畫，打造為生態休閒兼具的運動園區，帶動鳥松及周邊的發展，未來串連沿線主要商圈如巨蛋商圈、左營高鐵、衛武營藝術特區等地，成為大高雄地區30分鐘生活圈。