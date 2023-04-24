桂志顥經桃園市百貨食品銷售員職業工會推薦，今天獲頒模範勞工。（陳夢茹攝）

葉達鵬經桃園市百貨食品銷售員職業工會推薦，今天獲頒模範勞工。（陳夢茹攝）

桃園市今天舉行五一模範勞工表揚活動，有372名來自各行各業的優秀勞動者獲獎，由市長張善政親自頒獎，肯定他們在工作領域上的優異表現，並承諾市府會讓勞工擁有良好的工作環境。

張善政表示，桃園有超過110萬名受薪勞工，勞工是百工百業成長動力的根基，在各自的工作崗位上辛勤努力，承諾有關工會盡力爭取相關勞工預算，市府會努力達成，盼讓工會運作順暢。另外，市府也推動「勞工五夠力」政策，包括擴大職訓力、提供成家力、增強工會力、強化保障力與提升對話力。

醒吾科技大學烘焙教師桂志顥教書10多年，在學校積極輔導學員培養第二專長，平時也會協助里長、社區幫助弱勢團體，過年、中秋節等節日製作餅乾、糖果或月餅，發送給需要的人。桂志顥說，感謝桃園市百貨食品銷售員職業工會的推薦，讓他有機會能獲獎，未來也會持續幫助需要的人。

葉達鵬與妻子一起在家中製作手工養生包子，開設「小葉鮮肉包」店。葉達鵬表示，包子的餡料像是紅豆餡、芋頭餡等都是自己備料、自己炒，沒添加其他調味料，主打養生。幾年前由於工作太過操勞因而中風，所幸在積極復健後可已經能正常行走、講話，葉達鵬直呼「謝謝老天沒有放棄我」，他也秉持回饋曾經幫助過他的人，協助當地里做社區服務，如遇到行動不便的民眾訂購包子，他會開車將包子送到府，遇到經濟弱勢者則便宜賣做愛心。

勞動局長李賢祥說，這次表揚活動「五一作伙來感謝」，取自諧音是「有你」或「有他」，受表揚的372名模範勞工，除了在工作領域有優秀表現以外，多數勞工也在工作之餘參與社會服務，為此頒獎給予肯定。