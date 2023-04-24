瑞士信貸(Credit Suisse)周一指出，今年第一季淨資產外流610億瑞士法郎(約680億美元)；而即使在瑞銀集團(UBS)提供了由政府策畫的救援計畫之後，至今依舊持續出現資產外流情形。

瑞信說，資金外流情形已經放緩，但截至4月24日為止尚未逆轉。

該銀行還表示，已出現大量現金存款被提取，以及到期的定期存款不再續約的情況。第一季客戶存款下降了670億瑞郎。

瑞信也公布了可能最後一次業績報告，今年1~3月瑞信旗艦的財富管理部門，其管理資產規模降至5025億瑞郎，低於前一年同期的7070億瑞郎。

由於美國矽谷銀行和Signature銀行倒閉引發市場動盪，瑞信陷入危機，客戶們隨後迅速開始從瑞信撤資。

瑞士當局在三月急忙推出救援方案，由瑞銀出手30億瑞郎，買下瑞信股票，並承諾承擔瑞信最高50億瑞郎虧損。政府也提供包括2000億瑞郎的財政擔保。

瑞信說，截至第一季末，儘管已經償還了600億瑞郎借款，但淨借款仍達到1080億瑞郎。