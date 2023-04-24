國民黨台北市議員徐巧芯擊敗競爭對手、現任立委費鴻泰，將代表藍營角逐北市第七選區（松山、信義）立委。對此，前立委郭正亮提出預言，認為和民進黨台北市議員王世堅參選的第二選區（士林、大同）一樣，結果會「很篤定」。

郭正亮今在中天政論節目《大新聞大爆卦》判斷，徐巧芯的民調「90%會輾壓許淑華」，由於她是國民黨中可以拿到年輕票的人，跟王世堅一樣，她的勝率高、「這兩個選區的結果都滿篤定的」。他並提到，徐巧芯不必擔心藍營內部整合問題，因為若是有人要造反，消息一定會傳開，再加上他的網搜能力強，能很快找出幕後主使者，她唯一需要擔心的，是民眾黨派人該選區去選。

另外，郭正亮也預言，由於香港反送中事件影響，使國民黨2020年大選的年輕支持度崩盤，民進黨獲得了創新高的817萬票，並在多個立委選區意外獲勝，但在今年，除了不少年輕人反對民進黨，賴清德也不像總統蔡英文一樣吸引年輕人，他的民調最高僅有41%，最低甚至到33%。因此，郭正亮斷言，賴清德並沒有那麼強，他的得票率絕對不可能超過45%。