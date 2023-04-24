新店男住家開瓦斯「疑因感情受挫」 警消疏散住戶對峙中 16:122023/04/24 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新店男子開瓦斯與警對峙。（消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新店區北宜路2段某社區大樓7樓住宅，今（24）日下午3時許傳出31歲林姓男子在住家中開瓦斯意圖引燃，轄區警方與消防隊獲報派員趕赴現場，林男拒不開門與警消對峙，4時許警消人員破門進入，強制將林男送醫觀察。 據了解，林男疑因女友提出分手，心情低落下在家中開瓦斯並將大門反鎖，林母返家時聞到瓦斯味，林男拒讓母親進入，林母遂報案求助。 ★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。 #男子 #對峙 #疑因 #瓦斯 #與警 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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