新北市新店區北宜路2段某社區大樓7樓住宅，今（24）日下午3時許傳出31歲林姓男子在住家中開瓦斯意圖引燃，轄區警方與消防隊獲報派員趕赴現場，林男拒不開門與警消對峙，4時許警消人員破門進入，強制將林男送醫觀察。

據了解，林男疑因女友提出分手，心情低落下在家中開瓦斯並將大門反鎖，林母返家時聞到瓦斯味，林男拒讓母親進入，林母遂報案求助。

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