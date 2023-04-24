星展（台灣）信用卡繳納111年度綜合所得稅，享免手續費優惠，可選擇最優1500元刷卡金回饋或分期0%利率。刷星展銀行（台灣）信用卡單筆稅額達100萬元，再加碼回饋3,000元刷卡金，相當於最優可享4,500元刷卡金。5月1日到6月3日刷星展銀行（台灣）信用卡繳納綜所稅，並於規定期間內於星展Card+信用卡數位服務完成登錄，即可參加刷卡繳綜所稅優惠方案。持卡人可視個人資金規劃需求，選擇滿額刷卡金回饋或是分期0%利率二選一：繳稅金額達2萬元、10萬元或30萬元，分別可享100元、800元或1,500元的刷卡金回饋；繳稅金額達3萬元及30萬元以上的持卡人，則可分別享有6期及12期分期0%利率。

永豐銀行表示，今（2023年）年於「Paytax財政部網路繳稅平台」刷永豐信用卡繳綜合所得稅，全卡友享免手續費；同時，永豐銀行指定等級尊榮理財會員再享刷卡繳稅專屬優惠，如為連續2個月往來資產規模達等值新台幣3,000萬元以上的尊榮理財「永傳」會員，完成登錄並刷永豐卡繳綜所稅，最高回饋20萬元刷卡金，成為高資產戶繳稅首選。同時，全卡友刷永豐卡繳綜所稅除免手續費外，滿2000元可享單筆分期優惠年利率4%；如為付費分期新戶，線上申辦單筆消費分期或帳單分期並登錄，分期金額達指定門檻，最高回饋400元刷卡金。於6月30日前刷永豐卡繳納牌照稅、房屋稅，除免手續費優惠外，可分別完成登錄享當月起單筆稅款滿2000元以上享3期0利率，及單筆金額每滿500元送1豐點。