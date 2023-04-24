本次首場宣導會將由金管會代表說明「上市櫃公司永續發展行動方案」內容，再由證交所介紹證券市場公司治理及ESG相關措施，並邀請環保署專家說明溫室氣體減量及管理，及具有豐富減碳經驗的上市櫃公司代表分享減碳經驗。

證交所表示，期望透過實務探討，使上市櫃公司董事及公司治理主管更加了解氣候及減碳議題重要性，並為規劃溫室氣體盤查及制訂自身減碳計劃提供參考。

值得一提的是，證交所自去年起積極推動建構資本市場ESG生態系，相關措施與主管機關今年發布之永續發展行動方案高度結合，今年更將全力配合主管機關推動行動方案及深化生態系各項措施，包括：整合ESG資訊、規劃永續報告書數位產製平台、協助企業碳盤查、推動ESG評鑑、發展多元化ESG商品等，也將配合行動方案修訂相關法規強化董事會結構及永續資訊揭露。

尤其在引領企業淨零方面，證交所於去年金管會公布「上市櫃公司永續發展路徑圖」時，即成立工作小組即時回應公司疑義，並持續在各類說明會中強力宣導，本次宣導會也為今年溫室氣體盤查揭露上路，再透過探討減碳策略及實務經驗分享，協助企業預作準備。

2023年為我國「上市櫃公司永續發展路徑圖」適用元年，第一階段公司（鋼鐵、水泥業及資本額百億以上的大型公司）需完成溫室氣體盤查，後續分階段要求各規模企業於2027年完成溫室氣體盤查、2029年完成外部確信。

而3月發布的永續發展行動方案，進一步推動上市櫃公司設定減碳目標、策略及具體行動計畫，同樣依資本額分階段要求，目標2028年全體上市櫃公司揭露減碳目標、策略及具體計畫。

證交所強調，推動永續發展為總體經濟及資本市場長遠發展趨勢，未來將持續深化ESG措施，並藉由營造健全的ESG生態體系，帶動上市櫃公司共同實踐永續發展，進一步提升我國資本市場品質與競爭力。

證交所表示，此次首場研討會將於台北舉辦，後續北、中、南各地也將舉辦其他場次。