FEniX主打歌〈Look At Me〉MV在10天內突破百萬點擊。（踢帕娛樂提供）

FEniX專輯首波主打〈Look At Me〉MV 自一上線，有別以往的風格獲得大量來自各界的好評，FEniX 除了表示相當感謝大家的支持，也分享了當天拍攝的趣事，峻廷首先爆料：「當天拍到一半突然家齊的褲子破掉，重點他穿白色內褲，所以超級明顯！」家齊則笑說：「當下跳舞跳到一半竟然褲子破了，慌張到不知道要不要繼續錄製下去，好在最後補救成功，不然MV可能會更精彩！」

回想當下情形，浦洋補充說：「原本我們覺得應該還好就再拍一次，結果看回放超明顯，一直有白白的東西出現！」MAX 則對在綠幕拍攝的當下印象深刻：「很新鮮也蠻困難，因為動作不是一般拍攝會擺出來的樣子，所以特別難忘！」不過也表示又征服了一個全新的挑戰。

FEniX首張同名專輯《FEniX》，主打歌〈Look At Me〉MV在10天內突破百萬點擊，對此FEniX成員們紛紛表達感謝，浦洋說：「我爸很可愛，我每天回家都看到他一直重複看MV，很仔細的看我們所有人的各種細節跟舞蹈，看到都會背了。」家齊、承隆、MAX則笑說自己這幾天也跟著「救火隊」一起，死命的狂刷MV，貢獻了不少次，更期待與粉絲們見面。