高雄市都發局擬定「澄清湖運動休閒園區暨捷運黃線Y3站建設計畫」，將解編澄清湖畔7.88公頃水岸公園綠地進行開發，蓋上幢幢豪宅，引發民間團體反彈，擔憂破壞生態，更恐導致淹水。因開發案今送入內政部營建署審查，民團認為，開發應集中在遠離湖岸的既有停車場，遂於審查前邀請民進黨立委林岱樺、國民黨立委吳怡玎、民眾黨立委張其祿、立委陳椒華於立法院舉行記者會，表達反對立場，呼籲營建署駁回開發計畫申請，也要求開發建設應集中原停車場區。

高雄市公民監督公僕行動聯盟、社團法人台灣森林城市協會、台灣水資源保育聯盟、台灣樹人會、台灣環境生態護育產業工會等5個公民團體，主張政府即使要開發，也應遠離湖岸，優先選擇已開發的停車場區域，保存湖岸邊重要綠地、樹海，迴避設計，守護好風景區的湖岸景觀。

森林城市協會理事長莊傑任認為，開發計畫將對澄清湖的水源保護、生態景觀造成衝擊。澄清湖是高雄的觀光風景區、飲用水保護區，正常湖岸邊必須留設100公尺以上的的水源保護綠帶，但高市府如今卻要把澄清湖水岸公園7.88公頃都變成豪宅大樓，道路又緊鄰湖岸，破壞觀光景觀，也危害高雄人的飲用水安全。

莊傑任指出，早期具備滯洪功能的小貝湖，在興建澄清湖棒球場、高雄長庚後，9成被填掉，導致棒球場附近成為淹水重災區，此次計畫不僅沒有要增加滯洪空間，反而是減少6.9公頃滯洪公園，拿去蓋豪宅建案，未來淹水只會更嚴重。

莊傑任點出，目前建築集中在大埤路，容易導致道路服務水準下降，如改將開發集中在後方的公園路，則能減低交通衝擊。雖市府說大埤路可以再拓寬，但此舉將破壞鳥松濕地公園、正修大學、長庚醫院，可行性極低。

莊傑任點出，高雄市政府把種樹28年的林蔭公園毀掉，變更地目來蓋豪宅、停車場、旅館、行政大樓；接著又把原本的停車場、旅館、行政大樓拆掉改建成公園，會浪費數億營建成本，恐會增加財政負債，更增加碳排，而本來的旅館和行政區才蓋28年，又要拆除異地重建，若能活化再利用豈不是更好？

因此民團提出另一開發版本，建議開發應集中在遠離湖岸的既有停車場區，不用犧牲計有綠地、樹木與滯公園，把既有建物翻修活化利用，把道路截彎取直退縮遠離湖岸，打造水岸隔離綠帶，讓開發兼顧生態景觀、觀光遊憩、水源保護與防洪需求，且更加省錢，才是正確做法。

林岱樺表示，台灣土地小，所以任何開發案都會面臨開發和環保、經濟和生態的衝突，政府功能應是要讓兩者兼顧，而她非常支持民間提出的版本，嘗試提出開發和經濟的平衡，很實際地提出區位設計的建言。

陳椒華則強調，高雄飲用水品質已是全國最後一名，澄清湖也同時是高雄市飲用水源。中央政府每年編列預算進行改善水質改善，現在高雄市政府卻還要在其取水區的澄清湖1公里內進行開發，飲用水取水口1公里內不應開發，盼營建署妥善處理。

吳怡汀則點出，高雄市政府的開發規畫將導致淹水，也浪費預算。她強調，該地原先用作滯洪，若減少滯洪空間，未來可能「豪宅區變淹水區」，附近鳥松、鳳山地區的居民恐要面臨淹水問題；且原訂計畫中將公園改建大樓、建物拆除改建公園，真的莫名其妙，除浪費建設經費，也增加碳排。

張其祿同樣針對淹水問題表達擔憂，他說，極端氣候下旱澇極端，高雄已多次感受過水淹進都市，此案不是沒有更好的方法，民間也提出其他的開發方案。他坦言，其實豪宅已經很多，真的有需要在風景區景觀第一排蓋豪宅大樓？未來如果滯洪空間又不夠，那後果是不是又要全民來承擔？希望這次可以更前瞻性，給民眾更安全有保障的規畫。