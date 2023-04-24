民眾黨還出動志工幫忙整理分裝雞蛋。（張雪如提供／吳建輝彰化傳真）

台灣缺蛋問題仍未解，雞蛋價格屢創新高，許多弱勢家庭直呼真的太貴了吃不起，長期關壞弱勢族群的民眾黨彰化縣黨部主委、縣議員張雪如，就集結各界愛心，成功募款到40箱的雞蛋，即日起要免費發放給低收入戶民眾，只要憑證明就能免費領。

雞蛋什麼時候才要降價？相信是許多民眾心中的疑慮，特別是弱勢家庭，現在一顆雞蛋要價10多元，真的太貴吃不起，台灣民眾黨彰化縣黨部4月24日分送雞蛋、結頭菜、白米給弱勢家庭，希望能讓每個弱勢家庭都能吃到蛋。

議員張雪如表示，缺蛋讓弱勢家庭陷入困境，許多孩子哀嚎「好想吃滷蛋、荷包蛋！！」，不過礙於現實根本買不起，因此他集結各界愛心，好不容易買到40箱的雞蛋，光是24日發放第一天，就發了20箱左右，接下來會繼續發放。

張雪如表示，缺蛋問題未解，因此他們買蛋也不容易，需要雞蛋的朋友只需出示低收入戶證明，就能領取每戶10顆，沒有限制區域，因此未來會繼續招募愛心雞蛋，另外還有民眾捐贈354包的白米、結頭菜等，要分送給所有需要的弱勢朋友。

張雪如說，從24日下午1點開始發放，短短2個小時發了20箱雞蛋，也歡迎所有需要補充營養的弱勢民眾與孩子們過來領去。另外，台灣民眾黨彰化縣福興鄉民代表黃怡雯，也請好友菜農免費提供一畝田的結頭菜，志工們將於4／23週日前往採摘，再送到彰化縣黨部。

張雪如強調，目前是開放中低收入家庭免費領取，每戶有10顆雞蛋、結頭菜、白米3公斤裝等，不過礙於雞蛋數量有限，因此會更積極尋找雞蛋來源，提供給所有需要的弱勢民眾。