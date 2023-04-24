英王查爾斯三世5月6日即將舉行加冕典禮，而次子哈利雖然決定出席，但據王室內幕人士說，他將坐在其他核心成員後面10排，儀式一結束，就會速速離開。
據《每日郵報》（Daily Mail）和《太陽報》（The Sun）23日報導，曾任王室管家的柏瑞爾（Paul Burrell）說，由於哈利來去匆匆，幾乎不會有時間和查爾斯或威廉交談。此外，他並直指，哈利在1月出版大爆料回憶錄《備胎》（Spare）後，已經「沒有機會」和父兄和好。
此外，柏瑞爾強調，雖然哈利的位置安排得那麼後面，看來像是冷落，但其實要是他想快閃，反而比較方便。他說，哈利不想花太多時間和他們在一起。
柏瑞爾並認為，短期內雙方恐怕沒有和解的機會，而王室主要成員或許會對他冷冰冰。有些人甚至預測，哈利在英國停留的時間可能不到24小時。柏瑞爾說，哈利這次會現身，是因為老爸希望他這麼做。畢竟加冕為王是查爾斯這輩子最重要的大事，而兩個兒子都能出席，將讓他龍心大悅。
文章來源：Prince Harry will 'sit 10 rows back' from other royals at King Charles' coronation and will 'not hang around', expert claims
文章來源：COLD SHOULDER Prince Harry ‘will sit 10 rows back’ from royals at King Charles coronation, expert says
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