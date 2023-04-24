專家說，威廉在父親查爾斯舉行加冕典禮時，應該離哈利遠些。

英王查爾斯三世5月6日即將舉行加冕典禮，而次子哈利雖然決定出席，但據王室內幕人士說，他將坐在其他核心成員後面10排，儀式一結束，就會速速離開。

據《每日郵報》（Daily Mail）和《太陽報》（The Sun）23日報導，曾任王室管家的柏瑞爾（Paul Burrell）說，由於哈利來去匆匆，幾乎不會有時間和查爾斯或威廉交談。此外，他並直指，哈利在1月出版大爆料回憶錄《備胎》（Spare）後，已經「沒有機會」和父兄和好。

此外，柏瑞爾強調，雖然哈利的位置安排得那麼後面，看來像是冷落，但其實要是他想快閃，反而比較方便。他說，哈利不想花太多時間和他們在一起。

Prince Harry will 'sit 10 rows back' from other royals at King Charles' coronation https://t.co/cZW8F6wYAg pic.twitter.com/ewty91BJdv — Daily Mail Online (@MailOnline) April 24, 2023

柏瑞爾並認為，短期內雙方恐怕沒有和解的機會，而王室主要成員或許會對他冷冰冰。有些人甚至預測，哈利在英國停留的時間可能不到24小時。柏瑞爾說，哈利這次會現身，是因為老爸希望他這麼做。畢竟加冕為王是查爾斯這輩子最重要的大事，而兩個兒子都能出席，將讓他龍心大悅。