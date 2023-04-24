台北市中正區93號華南銀行城內分行，其實是日本時代重要商會「近藤商會」在台據點，而被民間團體提報盼被指定為古蹟，由於華南銀行有2建物被登錄為歷史建築正在訴願，文資會昨同意城內分行登錄為歷史建築，但登陸理由必須補上其法條依據，避免華南銀行提起行政救濟衍生程序及法律問題。

台灣歷史資源經理學會表示，中正區93號建物是近藤商會1927年建立的台北支店，後作為商會店舖、辦公室兼住宅使用，本體為3層樓建築物，也是「前店後住」的和、洋混和建物，無論建築尺度或形式，皆具當地代表性，尤其該建物自1947年起由華南銀行使用，土地及產權單一，有利於未來修復及再利用計畫。

學會指出，近藤商會是酒類進口商，為日本時代重要商會之一，其成員政商人脈廣闊，曾透過「三十四銀行」取得改建工程費低利貸款，推動博愛路街區改建及市容整頓，期盼將該商會在台據點能留存下來。

華南銀行行政管理群行政管理部財產科科長何欣彥則表示，城內分行內部經過多次裝修，並無保留歷史元素，且為了提供客戶良好服務品質，分行隨時需要整修，不同意城內分行被登陸為歷史建築。

文資委員劉宗德指出，若華南銀行能提出完整修復及再利用計畫，被登陸為歷史建築的建物依然可正常使用，期盼華南銀行將文化資產保存納入其企業社會責任一環，畢竟保存文化資產是每個人應盡的社會責任。

最後經文資會委員審議，同意華南銀行城內分行登錄為歷史建築，但台北市文化局副局長田瑋補充，考量到華南銀行正就濟南路三段50號建物及仁濟醫院被登錄為歷史建築2案進行訴願，本次審議審慎處理登陸理由，逐一補上法條依據。

何欣彥則表示，華南銀行收到文化局裁定處分書後，才會進一步確認是否提起訴願或行政訴訟。