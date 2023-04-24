丹大聯外道路原本就坍方5.5公里處23日傍晚突然大規模崩塌，從七彩湖下山返家的多輛機車一度受困。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

丹大聯外道5.5K大崩塌 訪七彩湖越野汽機車一度受困

南投縣信義鄉丹大聯外道路原本就地質脆弱，前21公里多處落石、坍方，其中原本就坍方5.5公里處23日傍晚突然大規模崩塌，從七彩湖下山返家的多輛機車一度受困，受困騎士拍影片上傳網路社群提醒：「大面積崩塌，人車無法通行。」他們24日上午已清出機車可通行路線，全數安全脫困。

七彩湖海拔2980公尺、位於花蓮縣萬榮鄉，是中央山脈最美的高山湖泊，山林開放後成為熱門旅遊勝地，通常汽機車從南投縣信義鄉丹大聯外道路進出，得先渡過濁水溪床，即使沿途多處危崖崩壁，路況險惡，仍吸引越野汽機車愛好者蜂擁而至，23日傍晚有多輛汽機車因5.5公里處坍方無法下山。

影片中，大大小小的石片從崩壁不斷滾落，受困騎士們相互提醒大喊：「會爆，走！走！」、「危險！快走。」騎著越野機車騎士或搭乘越野機車遊客，撤退到安全區域看著落石不斷滾落，坍方範圍甚至因石塊相互撞擊擴大，受困騎士拍影片上傳群組，提醒上下山的汽機車族留意，24日上午7時全數安全脫困。

越野機車玩家建議，丹大山區的七彩湖、卡涉溪等山林美景，確實令人流連忘返，除了要涉水穿越濁水溪床，5.5至21公尺利沿途落石不斷，建議想體驗騎士一定要有伴，更要有崩壁的騎乘經驗，「這種崩壁新闢小徑，一定要有把握再過去，萬丈懸崖禁不起一次失誤，一個不小心就下去了」。

據了解，受困機車騎士多為當地的商業協作，俗稱「機車連」，少數為外地遊客，協作熟悉山區地形及路線，他們遇坍方落石就地安置，並未對外求助，南投縣警局、消防局及南投林管處等單位並未接獲求助電話。

南投林管處重申，丹大、七彩湖山域為布農族傳統領域，自然資源豐富，丹大林道廢止後，已非林務局應維護的「林道」，屬於林務局管理的「聯外道路」，目前無法源限制人、車進入或執行總量管制，提醒愛好山林冒險活動的民眾，丹大聯外道路無橋樑，得先設法橫跨濁水溪，且沿線多處路段坍方，行前審慎評估並制定入山計畫以保護自身安全。