「臺灣半導體收益指數」訂每年5月及12月進行成分股定期審核，自上市上櫃半導體類股，經流動性檢驗，5月篩選具代表性、符合財務指標及擬議將發放現金股利者，排除已除息的股票，12月則篩選符合財務指標、且配息能力與代表性兼具的股票。

再依股利指標擇優挑選30檔成分股，以現金股利總額開平方根加權計算指數，表彰配息能力及代表性兼具的半導體股票組合投資績效表現。

臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，「臺灣半導體收益指數」累積報酬率為218.64％、2022年殖利率為5.24％，表現均優於加權指數及台灣全市場指數。

依最近一期審核結果，指數成分股依股票代號排序前十檔為聯電、台積電、瑞昱、南亞科、聯發科、聯詠、日月光投控、世界、環球晶及力積電。

據臺灣半導體產業協會研究統計，2022年臺灣半導體產業產值約達4.84兆元，年成長18.5％，連三年雙位數成長，優於全球半導體業年成長3.2％，表現亮眼。

而「臺灣半導體收益指數」成分股由具股利發放能力與代表性的半導體股票組成，具有股息收益與投資尖端科技兼顧的優勢，未來如發行指數化金融商品，可提供投資人參與半導體類股投資的新選項。