3歲女童馬路閒晃超驚險 奶音回應超萌模樣融化員警

3歲趙姓女童日前下午獨自在馬路上閒晃，引起民眾注意，並請警察幫忙「尋親」，由於女童年齡尚幼，員警詢問問題女童都只會奶聲說「對阿！對阿！」，可愛模樣令員警哭笑不得，只好將女童帶返派出所，幸好女童媽媽一發現女兒不見後，立即衝到派出所求助，結束一場虛驚。

台中市政府警察局第二分局永興派出所警員鄭敦友、陳彥彰日前上午11時許巡邏經過北區漢口路四段時，突遇民眾攔路求助，原是熱心民眾發現3歲女童獨自過馬路，十分危險，才知道女童走失，因此一人在路上閒晃。

然而員警詢問女童姓名時，她尚無法清楚講出，詢問媽媽名字時也只會叫「媽媽！媽媽！」，問家裡電話、怎麼出門等問題，也只是奶聲說「對阿！對阿！」，員警靈機一動問女童會不會寫字，結果她也只會畫圈圈，雖傷腦筋，但女童可愛模樣也讓員警哭笑不得。

員警只好到附近店家詢問，是否見過這位小朋友，或有無家長正在找小孩等，但均一無所獲，只好先將女童帶回派出所，天真的女童還主動向員警討抱抱，在警察姊姊陪伴下，成功降低女童在陌生環境下的不安全感。

正當員警要調閱監視器畫面看看女童究竟從何而來之際，焦急的媽媽也衝進派出所求助，才知原來媽媽因假日要上班，不得已將兄妹帶到公司休息室玩耍，未料午休時間去看望兄妹時，哥哥就說妹妹不見了，才知道女兒偷溜出公司，還在大馬路上亂走，所幸遇上熱心民眾及警察，讓女童平安無事。

中市警二分局分局長楊川呼籲民眾，家中若有學齡前孩童，應特別注意小孩動向，更要避免6歲以下兒童單獨在家，若有急迫事件，應找人代為照顧，避免發生憾事。