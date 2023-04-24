台灣桌球好手「小林同學」林昀儒上週在國際賽事中左手拉傷，17日仍帶傷出席WTT澳門冠軍賽，怎料左手傷勢加劇，只好宣布退賽返台治療。林昀儒今（24日）至宜蘭出席「2023第一屆昀儒明日之星蝴蝶盃全國桌球錦標賽」開幕典禮時，他表示，運動員受傷很正常，好好調養就沒問題，不影響5月的世界錦標賽。

「2023第一屆昀儒明日之星蝴蝶盃全國桌球錦標賽開幕典禮」於22日至29日在宜蘭運動公園體育館舉行，縣長林姿妙與林昀儒今出席，鼓勵參賽的全國國小小選手能發揮運動家精神，在球場上發光發熱，為自己爭取榮耀。

林昀儒受訪時說，運動員受傷很正常，可能在比賽中拉傷，需要時間復原，距離5月的世界錦標賽，還有時間讓他好好調養，沒有問題的；目前有接受打針治療，會再看醫生了解是什麼情況，決定治療方式。

林昀儒的媽媽陳貴玲表示，當時觀賽時有注意到他的手不舒服，賽後昀儒有傳訊息說手很痛，其實對選手內心及外來賽事都是一種壓力，只能時時鼓勵他往好的方面想，一定會看到光明的。