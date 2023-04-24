拍YouTube影片、做Podcast所選讀的英語繪本。（陳夢茹攝）

國中部分善用Podcast即時性功能，由6名優秀國中外師以17個SDGs永續發展目標，精選優選圖書錄製10分鐘精華內容。（陳夢茹攝）

桃園市積極打造生活化雙語學習情境，今天由雙語創新試辦學校、英語教學資源中心的義興國小、文昌國中共同辦理「桃園外師任意門- Reading with You」記者會，發表今年透過YouTube及Podcast自媒體規畫隨時隨地可即時瀏覽及聽讀的雙語系列課程，主打只要1支手機、1個平板就能在生活中學英語，自媒體內容上架後觀看人次皆破數萬，學生也紛紛給予好評。

教育局表示，國中小目前共有155名外籍教師，外師覆蓋率已來到62％，雖然希望校校有外師，但外師無法一次服務到全校的學校，在資源有限的狀況下決定發展出自媒體英語教學。國小部分，桃園雙語推動辦公室邀請55名市聘的國小外師，總計拍攝110支YouTube 5分鐘短影片，並附上中英文字幕，向學童及家長推薦並導讀英語繪本，外師也設計推出學習單，讓英語繪本閱讀更具深度；國中部分，則善用Podcast即時性功能，由6名優秀國中外師以17個SDGs永續發展目標，精選優選圖書錄製10分鐘精華內容，規畫18周並於每星期二更新，目前已經錄製到第8集。

教育局局長劉仲成說，自媒體現在成為重要趨勢，看中網路無遠弗屆的特性，身為英語教學資源中心的義興國小、文昌國中各自規畫出請外師拍攝5分鐘導讀英語繪本的YouTube影片、錄製10分鐘選讀永續環境圖書的Podcast。YouTube影片上架短短2個月，累積觀看突破5萬次，Podcast至今也已累計約1500個班級共4萬5000以上人次收聽，讓學童能隨時隨地與外師一起閱讀，放大外師服務量能。

桃園國中外師Tyler表示，自己喜歡創作Podcast除了享受創作過程外，最重的事還能把英語教育活生生的帶進學生的生活中，而透過繪本更能培養學生對大自然的認識與珍惜。文昌國中學生彭麗云則說，自己選讀的事1本講述主角小男孩透過小額貸款對生活帶來改變，他買了1隻雞，雞又下了蛋，後來供給學費的故事，她認為以前學英文都是用死記、硬背的方式，現在透過Podcast能更活潑的學習，非常喜歡這種學習方式。

教育局補充，將持續推動以科技輔助雙語教學，打造出「隨處有書讀、隨手可得書」的學習環境，進而實踐SDGs永續發展核心理念及2030雙語政策目標。歡迎學生及家長不分國中小，只要喜歡英語、想要學習英語，皆可於各大Podcast收聽平台及YouTube上搜尋「桃園市外師任意門- Reading with You」進行學習，也歡迎所有家長帶著孩子共同參與學習英語，體驗外師隨時就在你身旁的樂趣。