DJ圓圓日前飛往馬來西亞工作。（DJ圓圓提供）

DJ圓圓就醫看診。（DJ圓圓提供）

有音樂祭女王之稱的DJ圓圓，近來因疫情解封，接到來自世界各地的工作邀約，日前前往馬來西亞吉隆坡工作，更前往當地品嘗米其林一星日式無菜單料理的餐聽，沒想到才剛坐下來餐廳的主廚就直接認出她，更招待高級的白松露冰淇淋及烤烏魚子，讓她受寵若驚；不過此行也發生意外插曲，她在大馬的第2天，眼睛突然引起過敏，腫得跟核桃一樣。

所幸受到駐馬來西亞外交官照顧，讓她在外地生病期間感覺沒那麼可怕了，只是沒想到她後來到武漢，竟然又遇上重感冒倒嗓，DJ圓圓苦笑：「是老天爺要滅我嗎？」她也表示短時間2次出國都帶傷或帶病，「實在是太心酸了」，但她仍展現敬業的工作態度，抱病上台唱〈Pasión〉跟大家互動，下台後她感覺到自己的身體撐不住了，趕快向主辦單位協調換人事宜並告病假，先好好休息，才驚險地完成了這次武漢的工作。

DJ圓圓也將於5月1日參加由福建電視台轉播的音樂節，表示自己會非常努力練唱，也期待在福建看見支持自己的粉絲，她也提到4月只有10天在台北的家裡，接下來在大陸有一系列的巡演，另外DJ圓圓更堅定地表示自己一年一單曲的計畫還是會照常進行，在歌曲上依舊會往拉丁曲風前進，預計6月開始收歌開案，先讓她把巡演的工作告一個段落，並透露目前工作已排到了年底跨年場。